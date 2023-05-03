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ЕК выделит дополнительные 1,5 млрд евро на боеприпасы для Украины

03 мая 2023 11:36
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Еврокомиссия дополнительно предоставит 1,5 миллиарда евро на выпуск боеприпасов для Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ЕК.  

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все государства – члены ЕС обеспечат дополнительные поставки боеприпасов из своих резервов на сумму 1 миллиард евро.  

В сообщении отмечается, что Брюссель намерен выделить еще 500 миллионов евро на увеличение объемов выпуска боеприпасов в Европе.  

Ранее РФ направила ноту НАТО на фоне поставок вооружения в Украину, отметив, что такие грузы будут являться легитимной целью для России.  

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

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