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Зеленский поедет в Берлин 13 мая

03 мая 2023 11:04
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Украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Берлин 13 мая по приглашению федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца, а затем совершит визит в город Аахен для получения премии Карла Великого, сообщает РИА Новости со ссылкой на Tagesspiegel.  

Согласно сообщению, Зеленский прибудет на военную территорию столичного аэропорта BER и остановится в отеле «Ритц-Карлтон». Встреча с Шольцем произойдет 14 мая, а затем украинский президент полетит на вертолете в Аахен для получения вышеупомянутой награды за ежегодный вклад в объединение Европы.  

# Международная политика # Владимир Зеленский # Олаф Шольц

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