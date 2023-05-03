Зеленский поедет в Берлин 13 мая

Украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Берлин 13 мая по приглашению федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца, а затем совершит визит в город Аахен для получения премии Карла Великого, сообщает РИА Новости со ссылкой на Tagesspiegel.

Согласно сообщению, Зеленский прибудет на военную территорию столичного аэропорта BER и остановится в отеле «Ритц-Карлтон». Встреча с Шольцем произойдет 14 мая, а затем украинский президент полетит на вертолете в Аахен для получения вышеупомянутой награды за ежегодный вклад в объединение Европы.