Жители Венеции протестуют против большого потока туристов

Новости Италии. Жители Венеции вышли на акции протеста против туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане недовольны тем, что их город превратился в парк развлечений для богатых путешественников и требуют остановить спекулянтов, которые из домов сделали гостиницы и хостелы для приезжих.

Проблема большого притока иностранных гостей в Венецию стоит очень остро. В островной части города проживает около 60 тысяч человек, тогда как ежегодно сюда приезжают 20-30 миллионов туристов.