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Жители Венеции протестуют против большого потока туристов

15 июня 2020 09:37
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Новости Италии. Жители Венеции вышли на акции протеста против туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Венеции протестуют против большого потока туристов-1

Граждане недовольны тем, что их город превратился в парк развлечений для богатых путешественников и требуют остановить спекулянтов, которые из домов сделали гостиницы и хостелы для приезжих.

Жители Венеции протестуют против большого потока туристов-4

Проблема большого притока иностранных гостей в Венецию стоит очень остро. В островной части города проживает около 60 тысяч человек, тогда как ежегодно сюда приезжают 20-30 миллионов туристов.

Жители Венеции протестуют против большого потока туристов-7

Власти говорят о том, что не успевают справляться со всеми коммунальными проблемами, которые из этого вытекают.

# Туризм # Фотофакт

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