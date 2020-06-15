Землетрясение в Турции: пострадали 18 человек, один погиб

Новости Турции. В результате мощного землетрясения в провинции Бингол на востоке Турции пострадали 18 человек. Известно об одном погибшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. В результате мощного землетрясения в провинции Бингол на востоке Турции пострадали 18 человек. Известно об одном погибшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Магнитуда первого подземного толчка составила 5,7, после этого были зафиксированы еще 46 афтершоков. В пострадавшие районы направлены сотни сотрудников экстренных служб и бригады медиков.
Ведутся поиски погибших и пострадавших. Два военных самолета находятся в состоянии готовности на случай, если потребуется дополнительная помощь.