Землетрясение в Турции: пострадали 18 человек, один погиб

Новости Турции. В результате мощного землетрясения в провинции Бингол на востоке Турции пострадали 18 человек. Известно об одном погибшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Магнитуда первого подземного толчка составила 5,7, после этого были зафиксированы еще 46 афтершоков. В пострадавшие районы направлены сотни сотрудников экстренных служб и бригады медиков.