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Землетрясение в Турции: пострадали 18 человек, один погиб

15 июня 2020 09:33
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Новости Турции. В результате мощного землетрясения в провинции Бингол на востоке Турции пострадали 18 человек. Известно об одном погибшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение в Турции: пострадали 18 человек, один погиб-1

Магнитуда первого подземного толчка составила 5,7, после этого были зафиксированы еще 46 афтершоков. В пострадавшие районы направлены сотни сотрудников экстренных служб и бригады медиков.

Землетрясение в Турции: пострадали 18 человек, один погиб-4

Ведутся поиски погибших и пострадавших. Два военных самолета находятся в состоянии готовности на случай, если потребуется дополнительная помощь.

# Землетрясение # Фотофакт

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