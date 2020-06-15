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92-летний хирург из Кыргызстана: «Главное, чтобы пальцы дружили с мозгами»

15 июня 2020 08:59
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Новости Кыргызстана. 68 лет за операционным столом. Врач из Кыргызстана побил все мировые рекорды – в свои 92 он проводит сложнейшие хирургические вмешательства и продолжает спасать жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

92-летний хирург из Кыргызстана: «Главное, чтобы пальцы дружили с мозгами»-1

Сейчас будем оперировать пациентку. Если не запущенный случай, максимум минут 10 займет операция.

92-летний хирург из Кыргызстана: «Главное, чтобы пальцы дружили с мозгами»-4

В расписании Мамбета Мамакеева по пять-шесть операций в день. Он спасает пациентов с заболеваниями органов брюшной полости. Первым в Кыргызстане освоил метод лапароскопии. Чтобы выполнять такие операции, необходимы идеальная сосредоточенность, зоркий глаз и уверенные руки. Именно поэтому большая часть хирургов после 60 лет уходит на отдых.

92-летний хирург из Кыргызстана: «Главное, чтобы пальцы дружили с мозгами»-7

Мамбет Мамакеев, врач-хирург (Кыргызстан):
Удивительно, я очень благодарен богу, что меня это никогда не преследовало. Единственное, только ухо плохо слышит. Но я ему благодарен. Потому что за все мои годы что оно только не слышало – оно устало, я его понимаю. От уха во время операции мало что зависит. Самое главное, чтобы пальцы дружили с мозгами.

92-летний хирург из Кыргызстана: «Главное, чтобы пальцы дружили с мозгами»-10

За 68 лет врач сделал около 30 тысяч операций. Рекорд Мамбета Мамакеева внесен в книгу Гиннеса.

# Необычное # Мамбет Мамакеев # Фотофакт

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