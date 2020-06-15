92-летний хирург из Кыргызстана: «Главное, чтобы пальцы дружили с мозгами»

Новости Кыргызстана. 68 лет за операционным столом. Врач из Кыргызстана побил все мировые рекорды – в свои 92 он проводит сложнейшие хирургические вмешательства и продолжает спасать жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас будем оперировать пациентку. Если не запущенный случай, максимум минут 10 займет операция.

В расписании Мамбета Мамакеева по пять-шесть операций в день. Он спасает пациентов с заболеваниями органов брюшной полости. Первым в Кыргызстане освоил метод лапароскопии. Чтобы выполнять такие операции, необходимы идеальная сосредоточенность, зоркий глаз и уверенные руки. Именно поэтому большая часть хирургов после 60 лет уходит на отдых.

Мамбет Мамакеев, врач-хирург (Кыргызстан):

Удивительно, я очень благодарен богу, что меня это никогда не преследовало. Единственное, только ухо плохо слышит. Но я ему благодарен. Потому что за все мои годы что оно только не слышало – оно устало, я его понимаю. От уха во время операции мало что зависит. Самое главное, чтобы пальцы дружили с мозгами.