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В Чехии столкнулись автобус и электричка, пострадали 10 человек

15 июня 2020 09:35
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Новости Чехии. Под Прагой столкнулись электричка и рейсовый автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии столкнулись автобус и электричка, пострадали 10 человек-1

Авария произошла на одном из железнодорожных переездов у города Бенешов. В результате инцидента пострадали 10 человек. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь. Одного из пассажиров доставили в больницу, он в тяжелом состоянии.

В Чехии столкнулись автобус и электричка, пострадали 10 человек-4

В Чехии столкнулись автобус и электричка, пострадали 10 человек-6

По предварительным данным, в происшествии виновен водитель автобуса, который проигнорировал красный сигнал семафора и решил пересечь ж/д переезд, когда к нему приближался состав.

# Авария # Фотофакт

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