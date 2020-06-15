В Чехии столкнулись автобус и электричка, пострадали 10 человек

Новости Чехии. Под Прагой столкнулись электричка и рейсовый автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чехии. Под Прагой столкнулись электричка и рейсовый автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авария произошла на одном из железнодорожных переездов у города Бенешов. В результате инцидента пострадали 10 человек. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь. Одного из пассажиров доставили в больницу, он в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, в происшествии виновен водитель автобуса, который проигнорировал красный сигнал семафора и решил пересечь ж/д переезд, когда к нему приближался состав.