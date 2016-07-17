Жители Турции требуют смертной казни для организаторов попытки переворота

Новости Турции. Тысячи турок провели минувшую ночь, первую после неудавшегося военного переворота, на улицах. Это, своего рода, дозор на случай новых попыток свергнуть власть. 17 июля, как ожидается, население снова может выйти на улицы.

В Анкаре, Стамбуле, Измире и других крупных городах на центральные площади вышли десятки тысяч людей. В руках у них были флаги Турции. Население скандировало лозунги с осуждением путчистов, а также требовало смертной казни для участников попытки переворота.

Тем временем судебные разбирательства прошли в отношении 58 из 105 задержанных офицеров высшего звена.

52 из них были арестованы, остальные отпущены под подписку о невыезде. Процедуры в отношении остальных военнослужащих продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.