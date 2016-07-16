Турция приходит в себя после попытки военного переворота: хроника событий

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за событиями в Турции. По последним данным, число жертв уже превысило 160 человек и как минимум 1,5 тысячи получили ранения в Стамбуле и Анкаре.

Минувшей ночью попытку государственного переворота предприняли военные в Турции. Но уже около 7 часов утра по минскому времени глава государства Эрдоган объявил о полном взятии под контроль ситуации в стране.

Послание Президенту Турецкой Республики направил глава белорусского государства. В нем выражаются слова поддержки и солидарности с легитимной властью этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Днем появилась информация о том, что сторонники переворота захватили фрегат с командующим флотом Турции. Ранее власти Турции предупредили о возможности повторной попытки переворота.

По последним данным президент Турции вылетел из международного аэропорта Ататюрка предположительно в Анкару.

Новые подробности у корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ, которая сейчас находится в центре событий.

Валентина Железная, СТВ:

Попытка военного переворота в Турции подавлена. Сейчас об этом можно говорить абсолютно точно. Власти Турции контролируют ситуацию. Но отголоски этой кровавой ночи будут звучать еще не один месяц. И в первую очередь потому, что ухудшилась экономическая ситуация страны: резко подешевела национальная валюта, на 3,5%. Финансовые аналитики отмечают, что такого падения турецкой лиры не было уже 10 лет.

Хроника событий:

В начале 12-го ночи появляются первые сообщения о попытке военного переворота. Крупнейшие центры Турции начинает лихорадить. В эту ночь не спит вся страна.

Армия, которая в Турции не подчиняется властям, выводит танки на улицы Стамбула и Анкары. Военные целенаправленно берут под контроль стратегические объекты. Колонны бронетехники подтягиваются к аэропорту Ататюрка в Стамбуле.

Позже становится известно о блокировании пролива Босфор.

Перестают работать социальные сети, военные захватывают здание нескольких государственных телеканалов. Спустя некоторое время телевидение возобновляет вещание. Испуганный диктор читает в эфире написанный военными текст.

На улицах Стамбула и Анкары звучат автоматные очереди.

В полночь военные объявляют комендантский час.

Тем не менее, несмотря на позднее время, граждане Турции покидают свои дома. Они выходят на улицы с протестами, блокируя передвижение военной техники.

Уже к часу ночи становится известно о нескольких крупных взрывах в Стамбуле и Анкаре. Обстреляны Генштаб и Президентский дворец. Правительственный квартал атакуют с воздуха. На здание парламента сброшена бомба. Законодатели прячутся в убежище.

Появляются первые данные о жертвах. В списке погибших 42 человека. Спустя 10 минут их количество увеличивается до 60-ти.

В 3 часа ночи воздушное пространство Турции полностью закрыто. Самолеты разворачиваются в воздухе.

Тем не менее, примерно в это же время в Стамбуле совершает посадку самолет Эрдогана. Президент Турции делает заявление, уверяя, что будет со страной до конца.

Тайип Эрдоган, Президент Турецкой Республики:

Это только малая часть турецкой армии. В стране есть правящая партия, которой власть вручил народ на всеобщих выборах. Есть также Президент, избранный всенародным голосованием. Аллах желает, чтобы мы исполнили свой долг до конца. И силой нас из страны не изгнать никогда. Наши солдатики не направят оружие на своих граждан ни за что, ведь их отцы, матери, братья. Это оружие дал им народ. Если все-таки они совершат подобное, цену им придется заплатить страшную! Солдаты, исправьте совершенную ошибку, ступайте в казармы!

Немало белорусских граждан сейчас отдыхают на курортах Турции. Какое-то время люди были в волнении. Хотя и сейчас эта тема довольно активно обсуждается среди белорусских туристов. Этим утром был запланирован вылет чартера из аэропорта Антальи в Минск. Однако рейс был отложен на 15 часов. Людей возвращали на полпути в аэропорт.

Ирина Ралько, турист (Беларусь):

Еще атмосфера немножко так накалилась, потому что все автомобили едут с гудками, машины едут на аварийке, люди кричат. То есть немножко волнение почувствовалось.

Александра Шкарулина, турист (Беларусь):

Мы уже прождали часов 15-ть. В 8 утра должны были вылететь. Очень надеемся, что сегодня в 10 вечера мы все-таки доберемся до дома, в смысле вылетим.

Стоит сказать, что этим утром люди в городах вышли на работу, хотя еще вчера они готовились к войне. Многие запасались продуктами и предметами первой необходимости. К слову, сегодня многие магазины закрыты.

Жительи Стамбула:

Это был ужас! Он длился всю ночь: стрельба, танки на улицах, кровь лилась рекой! Позор тем, кто совершил подобное с нашей прекрасной страной! Их проклянет Аллах, от них отвернуться правоверные! Пусть будут они прокляты!

Многие мирные люди погибли, еще больше – ранено… И ведь солдаты не стреляли в воздух: все целили в народ! Я поверить не могу – они же точно такие же, как мы!

Бинали Йылдырым, премьер-министр Турецкой Республики:

Могу поручиться: никто из виновных наказания не избежит. Полагаю, нам надо будет рассмотреть вопрос восстановления смертной казни для тех, кто совершил особо тяжкие государственные преступления. Из числа путчистов убиты 20 человек, 30 ранены, но данные неточные. Теперь, когда исход ясен, вряд ли найдется страна, которая поддержит путчистов: это бы означало объявить Турции войну!

Валентина Железная, СТВ:

А Анкаре и Стамбуле сейчас все спокойно, причем настолько спокойно, что даже непривычно: улицы городов опустели. Местные жители предпочитают не покидать свои дома. Закрыты многие рестораны и магазины.

Продолжаются аресты мятежников. Задержаны уже 2 тысячи 800 человек. И Конституционный совет страны всерьез намерен просить для этих людей высшей меры наказания. Как раз в эти минуты в Турции рассматривается вопрос о возвращении смертной казни. Как он будет решен, я думаю, в ближайшее время будут поступать уже какие-то заявления.