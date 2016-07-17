В Ереване захвачено здание полиции: неизвестные требуют освободить лидера оппозиции

Новости Армении. Вооруженные люди захватили здание полиции в Ереване. Группа неизвестных ворвалась на территорию отделения на рассвете на грузовиках, протаранив ворота. Они требуют отставки властей и освобождения из-под ареста обвиняемого в незаконном хранении оружия оппозиционного лидера Жирайра Сефиляна.

В результате захвата пострадали несколько человек. Один мужчина был застрелен. К зданию стянуты войска. С вооруженными людьми ведутся переговоры для их мирной сдачи. Сефилян был задержан 20 июня.

В ходе следствия выяснилось, что он вместе с сообщниками планировал захватить здания, средства связи и телекоммуникации, в том числе телебашню Еревана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.