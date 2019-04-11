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Военный переворот произошёл в Судане

11 апреля 2019 08:01
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Новости Судана. Армия решила отстранить от должности президента Омара аль-Башира и распустить правительство,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военные окружили президентский дворец.

Военный переворот произошёл в Судане-1

Кроме этого, солдаты захватили государственное телевидение и радио Судана. В эти минуты в Хартуме проходит экстренное заседание главного командования армии без участия главы государства.

Военный переворот произошёл в Судане-4

Многие городские районы оцеплены. Граждан призывают без необходимости не выходить из своих домов. 

# Международная политика # Фотофакт

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