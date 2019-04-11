Военный переворот произошёл в Судане

Новости Судана. Армия решила отстранить от должности президента Омара аль-Башира и распустить правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военные окружили президентский дворец.

Кроме этого, солдаты захватили государственное телевидение и радио Судана. В эти минуты в Хартуме проходит экстренное заседание главного командования армии без участия главы государства.