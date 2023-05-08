Минобороны РФ: штурмовые отряды продолжают освобождать западную часть Артёмовска

Штурмовики продолжают наступление в западной части Артемовска. Такое заявление сделал в понедельник, 8 мая, официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, приводит его слова ТАСС.

По его словам, поддержку штурмовым отрядам оказывают воздушно-десантные войска. Украинские военные были скованы на флангах. Противник потерпел поражение в районах Красного, Богдановки, Ступочек и Часова Яра ДНР. За минувшие сутки со стороны российской авиации осуществлено 5 вылетов, артиллерийские подразделения успешно выполнили шестьдесят девять огневых задач.