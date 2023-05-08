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Минобороны РФ: штурмовые отряды продолжают освобождать западную часть Артёмовска

08 мая 2023 15:56
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Штурмовики продолжают наступление в западной части Артемовска. Такое заявление сделал в понедельник, 8 мая, официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, приводит его слова ТАСС. 

По его словам, поддержку штурмовым отрядам оказывают воздушно-десантные войска. Украинские военные были скованы на флангах. Противник потерпел поражение в районах Красного, Богдановки, Ступочек и Часова Яра ДНР. За минувшие сутки со стороны российской авиации осуществлено 5 вылетов, артиллерийские подразделения успешно выполнили шестьдесят девять огневых задач. 

# Международная политика # Игорь Конашенков

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