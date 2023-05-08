Зеленский разозлил немцев высказыванием о будущем России

Читатели немецкого Die Welt обрушились с критикой на украинского президента Зеленского после того, как он заявил о том, что Российская Федерация потерпит поражение, как и нацистская Германия в 1945 году. Такую информацию приводит РИА Новости.

Комментаторы отметили крайне глупое сравнение со стороны президента Украины, поставив под сомнения, что Россию возможно победить. В публикации отмечается, что Зеленскому нужно думать о мирных переговорах с РФ, а не озвучивать подобное.

Ранее сообщалось, что украинский лидер объявил 9 мая для страны Днем Европы вместо Дня Победы. В офисе Зеленского отметили, что указ украинского президента принят с учетом «европейской идентичности украинского народа»