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Зеленский разозлил немцев высказыванием о будущем России

08 мая 2023 15:22
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Читатели немецкого  Die Welt обрушились с критикой на украинского президента Зеленского после того, как он заявил о том, что Российская Федерация потерпит поражение, как и нацистская Германия в 1945 году. Такую информацию приводит РИА Новости. 

Комментаторы отметили крайне глупое сравнение со стороны президента Украины, поставив под сомнения, что Россию возможно победить. В публикации отмечается, что Зеленскому нужно думать о мирных переговорах с РФ, а не озвучивать подобное. 

Ранее сообщалось, что украинский лидер объявил 9 мая для страны Днем Европы вместо Дня Победы. В офисе Зеленского отметили, что указ украинского президента принят с учетом «европейской идентичности украинского народа»

# Международная политика # Владими Зеленский

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