Жители США стали меньше доверять своей армии

Новости США. Американцы больше не уверены в своей армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту тревожную тенденцию выявил опрос, проведенный институтом Рональда Рейгана.
Новости США. Американцы больше не уверены в своей армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту тревожную тенденцию выявил опрос, проведенный институтом Рональда Рейгана.
Согласно исследованию, уровень доверия к Вооруженным Силам страны упал до шокирующих 48 %. Хотя четыре года назад он составлял 70 %. При этом 62 % опрошенных заявили, что их мнение изменилось из-за слишком политизированного армейского руководства. Меньше половины американцев сомневаются в способности Пентагона защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность страны.
Кроме того, скоро армия США вообще может остаться без солдат. Отмечаются серьезные проблемы с набором рекрутов. В 2022 году не хватило 10 тысяч человек. Как показал опрос, лишь 6 % молодых американцев готовы идти служить. При этом только 23 % новобранцев отвечают армейским требованиям.
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