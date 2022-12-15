Жители США стали меньше доверять своей армии

Новости США. Американцы больше не уверены в своей армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту тревожную тенденцию выявил опрос, проведенный институтом Рональда Рейгана.

Согласно исследованию, уровень доверия к Вооруженным Силам страны упал до шокирующих 48 %. Хотя четыре года назад он составлял 70 %. При этом 62 % опрошенных заявили, что их мнение изменилось из-за слишком политизированного армейского руководства. Меньше половины американцев сомневаются в способности Пентагона защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность страны.