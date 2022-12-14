В Великобритании обучат 90 украинских судей. Лондон выделил 2,5 млн фунтов стерлингов

Их научат вести дела против российских военных, сообщает британский телеканал Sky News. По его информации, для этого уже отобраны 90 украинских специалистов, для которых семинары проведут коллеги из Королевства. Как рассказали в Генпрокуратуре Англии и Уэльса, там надеются, что большинство судов по военным преступлениям пройдут именно в Украине. Тем более, что к тому времени местных судей уже научат демократии.

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