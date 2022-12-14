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В Великобритании обучат 90 украинских судей. Лондон выделил 2,5 млн фунтов стерлингов

14 декабря 2022 18:18
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Лондон потратит 2,5 миллиона фунтов стерлингов на обучение украинских судей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании обучат 90 украинских судей. Лондон выделил 2,5 млн фунтов стерлингов-1

Их научат вести дела против российских военных, сообщает британский телеканал Sky News. По его информации, для этого уже отобраны 90 украинских специалистов, для которых семинары проведут коллеги из Королевства. Как рассказали в Генпрокуратуре Англии и Уэльса, там надеются, что большинство судов по военным преступлениям пройдут именно в Украине. Тем более, что к тому времени местных судей уже научат демократии.

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# Международная политика # Фотофакт

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