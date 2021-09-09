Жители Сальвадора протестуют против биткоина – его признали официальной валютой

Новости Сальвадора. В Сальвадоре прошли массовые протесты. Люди недовольны решением властей признать биткоин официальной валютой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сальвадора. В Сальвадоре прошли массовые протесты. Люди недовольны решением властей признать биткоин официальной валютой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие протестующие – фермеры, которые не понимают, что делать с такими деньгами. Кроме того, их волнует нестабильность валюты, которая постоянно колеблется. Ранее стоимость биткоина, достигавшая 52 тысяч долларов, резко упала, опустившись ниже 43 тысяч.
Многочисленные технические сбои, сопровождавшие нововведение, усилили недовольство людей.