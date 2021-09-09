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Жители Сальвадора протестуют против биткоина – его признали официальной валютой

09 сентября 2021 09:23
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Новости Сальвадора. В Сальвадоре прошли массовые протесты. Люди недовольны решением властей признать биткоин официальной валютой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Сальвадора протестуют против биткоина – его признали официальной валютой-1

Многие протестующие – фермеры, которые не понимают, что делать с такими деньгами. Кроме того, их волнует нестабильность валюты, которая постоянно колеблется. Ранее стоимость биткоина, достигавшая 52 тысяч долларов, резко упала, опустившись ниже 43 тысяч.

Жители Сальвадора протестуют против биткоина – его признали официальной валютой-4

Многочисленные технические сбои, сопровождавшие нововведение, усилили недовольство людей.

# Акции протеста # Фотофакт

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