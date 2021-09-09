Жители Сальвадора протестуют против биткоина – его признали официальной валютой

Новости Сальвадора. В Сальвадоре прошли массовые протесты. Люди недовольны решением властей признать биткоин официальной валютой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие протестующие – фермеры, которые не понимают, что делать с такими деньгами. Кроме того, их волнует нестабильность валюты, которая постоянно колеблется. Ранее стоимость биткоина, достигавшая 52 тысяч долларов, резко упала, опустившись ниже 43 тысяч.