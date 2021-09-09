Годовщина трагедии в Нью-Йорке. Талибы назвали дату начала работы нового правительства

Новости Афганистана. Талибы заявили, что новое правительство Афганистана планирует начать работу 11 сентября, как раз в 20-ю годовщину террористических атак в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На инаугурацию нового кабмина приглашены Россия, Китай, Турция, Пакистан, Иран и Катар.

Однако будут ли их представители участвовать в церемонии, пока неизвестно. ООН и другие страны уже поспешили заявить, что могут признать легитимность власти талибов только при создании ими инклюзивного правительства. Лидеры движения признали, что сформировать такое у них не получилось, пообещали, что создут в нем места для женщин и проведения всеобщих выборов. А пока для улучшения международного имиджа предложили странам вновь открыть свои диппредставительства в Кабуле.