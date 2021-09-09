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Годовщина трагедии в Нью-Йорке. Талибы назвали дату начала работы нового правительства

09 сентября 2021 08:38
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Новости Афганистана. Талибы заявили, что новое правительство Афганистана планирует начать работу 11 сентября, как раз в 20-ю годовщину террористических атак в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На инаугурацию нового кабмина приглашены Россия, Китай, Турция, Пакистан, Иран и Катар.

Годовщина трагедии в Нью-Йорке. Талибы назвали дату начала работы нового правительства-1

Однако будут ли их представители участвовать в церемонии, пока неизвестно. ООН и другие страны уже поспешили заявить, что могут признать легитимность власти талибов только при создании ими инклюзивного правительства. Лидеры движения признали, что сформировать такое у них не получилось, пообещали, что создут в нем места для женщин и проведения всеобщих выборов. А пока для улучшения международного имиджа предложили странам вновь открыть свои диппредставительства в Кабуле.

Годовщина трагедии в Нью-Йорке. Талибы назвали дату начала работы нового правительства-4

Ситуация в Афганистане остается довольно сложной. О тяжелом гуманитарном кризисе заявили сами талибы. В стране заканчиваются продукты и предметы первой необходимости. Экстренную помощь на 30 миллионов долларов окажет Китай. Он отправит туда продукты, зимние товары и лекарства. ООН призвала страны выделить 600 миллионов долларов для того, чтобы предотвратить в Афганистане гуманитарную катастрофу.

# Международная политика # Фотофакт

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