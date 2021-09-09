В Северной Македонии загорелась больница. Погибли 14 человек

Новости Северной Македонии. 14 человек погибли, 20 пострадали при пожаре в госпитале для больных COVID-19 в Северной Македонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Северной Македонии. 14 человек погибли, 20 пострадали при пожаре в госпитале для больных COVID-19 в Северной Македонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С пламенем боролись семь пожарных машин и десятки спасателей. Специалисты считают, что причиной ЧП мог стать взрыв кислородных баллонов. Для расследования происшествия создан кризисный штаб, который возглавил премьер-министр страны.