Новости Индия. Жители Нью-Дели задыхаются от смога. Густой токсичный туман накрыл сегодня индийскую столицу. Люди массово обращаются к медикам, жалуясь на зуд в глазах и затруднение дыхания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы хоть как то исправить ситуацию, власти призвали не выезжать на улицы на личных авто, пересесть на городской транспорт и метро. Специалисты оценили качество воздуха как очень плохое. Они зафиксировали в атмосфере высокую концентрацию мелких частиц, которые могут оседать глубоко в легких и вызвать серьезные проблемы со здоровьем.