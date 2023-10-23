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Жители Нью-Дели задыхаются от смога

23 октября 2023 12:29
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Новости Индия. Жители Нью-Дели задыхаются от смога. Густой токсичный туман накрыл сегодня индийскую столицу. Люди массово обращаются к медикам, жалуясь на зуд в глазах и затруднение дыхания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Нью-Дели задыхаются от смога-1

Чтобы хоть как то исправить ситуацию, власти призвали не выезжать на улицы на личных авто, пересесть на городской транспорт и метро. Специалисты оценили качество воздуха как очень плохое. Они зафиксировали в атмосфере высокую концентрацию мелких частиц, которые могут оседать глубоко в легких и вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

# Природные катаклизмы # Новости Индии # Фотофакт

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