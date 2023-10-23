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Профсоюзы Греции потребовали запретить НАТО использовать авиабазы, размещённые в стране

23 октября 2023 12:28
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Новости Греции. Крупнейшие профсоюзы Греции потребовали от правительства запретить НАТО использовать авиабазы страны. На принятие решения властям отвели два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы Греции потребовали запретить НАТО использовать авиабазы, размещённые в стране-1

Если по прошествии этого времени ВВС стран альянса останутся в стране, профсоюзы пообещали устроить масштабную акцию протеста. По их мнению, из-за большого количества зарубежной техники и солдат Греция стала мишенью для возможных атак. При этом военное сотрудничество ничего не дает ни стране, ни самим грекам.

# НАТО # Фотофакт

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