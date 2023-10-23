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Зеленский провел перестановки в руководстве Службы безопасности Украины

23 октября 2023 12:04
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Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Службы безопасности Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офис украинского лидера.

Он уволил заместителя председателя СБУ Анатолия Сандурского и утвердил Владимира Петриченко в качестве начальника управления Службы безопасности Украины в Винницкой области. Также Тамара Пашковская и Андрей Падалка были назначены на должности начальника управления спецслужбы по работе с личным составом и начальника отдела хозяйственного обеспечения соответственно.

Недавно в Украине разразился скандал, связанный с закупкой Министерством обороны продовольствия и обмундирования по завышенным ценам. Это повлекло за собой отставку министра обороны Алексея Резникова.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Алексей Резников

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