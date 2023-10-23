ХАМАС заявило, что во всех больницах Газы закончилось топливо

Во всех больницах Газы закончилось топливо. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на палестинское движение ХАМАС.

Поставки гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания и медикаменты, вчера осуществлялись через КПП Рафах на границе с Египтом, однако, по мнению ХАМАС, этого было недостаточно.

Из-за обстрелов Израиля и нехватки топлива не работают 12 больниц и 32. После массированного нападения ХАМАС Израиль заявил о блокаде Газы и начал операцию «Железные мечи». Жертвами конфликта стали более 4,6 тысячи человек в Газе и более 1,3 тысячи в Израиле.