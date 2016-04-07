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Жители Нидерландов проголосовали против ассоциации Евросоюза с Украиной

07 апреля 2016 07:22
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Новости Нидерландов. Жители Нидерландов проголосовали против ассоциации Евросоюза с Украиной. По предварительным данным, свое «нет» на референдуме сказали более 60% избирателей. Явка превысила 30%, а это значит, что плебисцит признан состоявшимся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Референдум носил рекомендательный характер. Однако премьер-министр страны заявил, что теперь Голландия может отказаться от ратификации соглашения.

В ближайшее время в парламенте должно состояться повторное голосование. Окончательные данные всенародного опроса будут объявлены 12 апреля. В Киеве же заявили, что приняли во внимание предварительные итоги голосования и выразили надежду, что окончательное решение примет голландское правительство.

# Референдум

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