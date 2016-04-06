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Сопредседатели Минской группы по Нагорному Карабаху проводят переговоры в Баку

06 апреля 2016 10:14
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Новости Азербайджана. В Баку приступили к переговорам по Нагорному Карабаху  сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Послы США, России и Франции обсуждают меры прекращения противостояния в зоне конфликта и перехода к политической фазе его разрешения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем стороны  заявляют, что строго соблюдают режим перемирия, который действует ровно сутки. При этом сообщается, что минувшей ночью и утром на линии соприкосновения всё же были обстрелы.

Тем временем стали известны подробности того, как была достигнута договорённость о прекращении полномасштабных боевых действий. По словам министра обороны Армении, компромисс был найден накануне во время встречи начальников генштабов двух стран в Москве. И теперь готовится соглашение, которое закрепит перемирие на бумаге.

# Война в Нагорном Карабахе

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