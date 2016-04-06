Сопредседатели Минской группы по Нагорному Карабаху проводят переговоры в Баку

Новости Азербайджана. В Баку приступили к переговорам по Нагорному Карабаху сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Послы США, России и Франции обсуждают меры прекращения противостояния в зоне конфликта и перехода к политической фазе его разрешения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем стороны заявляют, что строго соблюдают режим перемирия, который действует ровно сутки. При этом сообщается, что минувшей ночью и утром на линии соприкосновения всё же были обстрелы.

Тем временем стали известны подробности того, как была достигнута договорённость о прекращении полномасштабных боевых действий. По словам министра обороны Армении, компромисс был найден накануне во время встречи начальников генштабов двух стран в Москве. И теперь готовится соглашение, которое закрепит перемирие на бумаге.