Новости Бельгии. Один из террористов-смертников, подорвавшихся в брюссельском аэропорту, несколько лет работал в Европарламенте. Речь идет о Наджиме Лашрауи.

Сообщается, что он как сотрудник клининговой компании, имел неограниченный доступ в офисы депутатов в течение 2009 и 2010 годов. Спустя три года, как выяснила бельгийская прокуратура, Лашрауи уехал в Сирию воевать. Затем вернулся в Европу, где сразу занялся подготовкой терактов в Париже в составе группы под руководством Саллаха Абдеслама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.