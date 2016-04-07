Прямой эфир

Один из террористов-смертников, подорвавшихся в брюссельском аэропорту, несколько лет работал в Европарламенте

07 апреля 2016 07:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бельгии. Один из террористов-смертников, подорвавшихся в брюссельском аэропорту, несколько лет работал в Европарламенте. Речь идет о Наджиме Лашрауи.

Сообщается, что он как сотрудник клининговой компании, имел неограниченный доступ в офисы депутатов в течение 2009 и 2010 годов. Спустя три года, как выяснила бельгийская прокуратура, Лашрауи уехал в Сирию воевать. Затем вернулся в Европу, где сразу занялся подготовкой терактов в Париже в составе группы под руководством Саллаха Абдеслама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

Другие новости рубрики

Все новости
Сопредседатели Минской группы по Нагорному Карабаху проводят переговоры в Баку
06 апреля 2016 10:14

Сопредседатели Минской группы по Нагорному Карабаху проводят переговоры в Баку

Судьба ассоциации ЕС с Украиной решится 6 апреля на референдуме в Голландии
06 апреля 2016 08:26

Судьба ассоциации ЕС с Украиной решится 6 апреля на референдуме в Голландии

Выставка видеопроекции полотен Караваджо открылась в Риме
06 апреля 2016 08:15

Выставка видеопроекции полотен Караваджо открылась в Риме