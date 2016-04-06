Судьба ассоциации ЕС с Украиной решится 6 апреля на референдуме в Голландии

Новости Голландии. В Голландии на референдуме сегодня решится судьба ассоциации ЕС с Украиной. Жители Нидерландов должны будут решить, хотят ли они ратифицировать документ. Чтобы он вступил в силу, его должны одобрить национальные парламенты всех 28 стран Евросоюза.

Соцопросы показывают, что тех, кто готов принять украинцев, меньшинство.

Предполагается, что окончательные результаты объявят в следующий вторник. Между тем многие страны подчеркивают, что даже при положительном исходе референдума дальше ассоциации с Украиной Европа не пойдет.

Против членства этой страны в ЕС выступает группа из 5 стран. Кроме Нидерландов в нее входят Франция, Германия, Бельгия и Австрия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.