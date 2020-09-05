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Жители Мельбурна вышли на акцию протеста с требованием отменить карантинные ограничения. Задержаны 15 человек

05 сентября 2020 21:49
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Новости Австралии. 15 человек задержали на акции протеста в австралийском Мельбурне. Около 200 жителей вышли на улицы города, требуя отменить карантинные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Мельбурна вышли на акцию протеста с требованием отменить карантинные ограничения. Задержаны 15 человек-1

Демонстрация проходит на фоне действующего в Мельбурне запрета на массовые собрания. Большинство протестующих не соблюдают социальную дистанцию и отказываются надевать защитные маски. Начались столкновения с полицией.

Жители Мельбурна вышли на акцию протеста с требованием отменить карантинные ограничения. Задержаны 15 человек-4

Чтобы усмирить некоторых, правоохранители применяют силу. Арестованы 15 человек, выписано более 150 штрафов. Акции против локдауна проходят также в Сиднее и других австралийских городах. 

# Акции протеста # Фотофакт

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