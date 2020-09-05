Жители Мельбурна вышли на акцию протеста с требованием отменить карантинные ограничения. Задержаны 15 человек

Новости Австралии. 15 человек задержали на акции протеста в австралийском Мельбурне. Около 200 жителей вышли на улицы города, требуя отменить карантинные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстрация проходит на фоне действующего в Мельбурне запрета на массовые собрания. Большинство протестующих не соблюдают социальную дистанцию и отказываются надевать защитные маски. Начались столкновения с полицией.