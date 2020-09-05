Массовые протесты в США и Германии: полиция вынуждена применить слезоточивый газ

Новости мира. В американском Рочестере не утихают массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В американском Рочестере не утихают массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поводом для демонстраций послужила гибель афроамериканца в марте 2020 года. Мужчина скончался вскоре после задержания правоохранителями. Сотни протестующих, увидев видеозапись ареста, выходят на улицы города и устраивают погромы.
В полицейских летят камни и бутылки. Те же в свою очередь отвечают силой: в ход идут слезоточивый газ и перцовые баллончики. Началась волна задержаний.
Неспокойно в эти дни и в немецком Лейпциге. Стихийная демонстрация в городе переросла в беспорядки. Протесты вспыхнули после того, как правоохранители очистили самовольно заселенный нежилой дом. Несколько сотен человек поджигали мусорные баки и заграждения, а также бросали в стражей порядка камни. Чтобы усмирить дебоширов, пришлось применить слезоточивый газ. Восемь правоохранителей пострадали.