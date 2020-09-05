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В Париже +19, в Москве +23. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 сентября

05 сентября 2020 18:05
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В Париже синоптики обещают переменную облачность. Столбик термометра здесь покажет +19 градусов, рассказали в программе «Плюс-минус».   

Днём будет 15-20 градусов тепла, пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Париже +19, в Москве +23. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 сентября-1

На градус прохладнее в Вене. В Риме и Мадриде синоптики обещают 25 с плюсом. В Софии ясно и 28 тепла. На градус теплее в Анкаре. Не сдает позиции и лето в Греции. В Афинах жаркие + 33.  

В Париже +19, в Москве +23. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 сентября-4

В Париже +19, в Москве +23. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 сентября-6

На контрасте погода в Прибалтике – облачно и возможны осадки. В Риге и Вильнюсе 17 выше ноля. На градус прохладнее в Варшаве. Солнечно и +25 в Киеве. В Москве в начале недели синоптики прогнозируют 23 тепла и переменную облачность.  

# Погода # Фотофакт

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