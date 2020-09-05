В Париже +19, в Москве +23. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 сентября

На градус прохладнее в Вене. В Риме и Мадриде синоптики обещают 25 с плюсом. В Софии ясно и 28 тепла. На градус теплее в Анкаре. Не сдает позиции и лето в Греции. В Афинах жаркие + 33.