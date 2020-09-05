В Иране взорвался баллон с хлором, пострадали 217 человек

Новости Ирана. ЧП в Иране: в результате взрыва баллона с хлором пострадали 217 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел на западе страны в провинции Илам. Емкости с веществом находились в кузове грузовика. По неизвестным причинам один из баллонов во время транспортировки взорвался.