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В Иране взорвался баллон с хлором, пострадали 217 человек

05 сентября 2020 21:41
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Новости Ирана. ЧП в Иране: в результате взрыва баллона с хлором пострадали 217 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иране взорвался баллон с хлором, пострадали 217 человек-1

Инцидент произошел на западе страны в провинции Илам. Емкости с веществом находились в кузове грузовика. По неизвестным причинам один из баллонов во время транспортировки взорвался.

В Иране взорвался баллон с хлором, пострадали 217 человек-4

Пострадавших доставили в больницу. Некоторых эвакуировали на санитарных вертолетах. По факту ЧП ведется расследование.

# Взрыв # Фотофакт

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