В Швейцарии начинаются переговоры между США и Ираном о заключении мирной сделки. Как сообщают европейские СМИ, представители делегаций уже прибыли к месту встречи. Сама она пройдет в закрытом формате, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегацию США возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. Помимо него в состав переговорной группы вошли спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Иранскую сторону представляет спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи, а также представители центрального банка и нефтяной отрасли. Перед началом переговоров Джей Ди Вэнс заявлял, что планирует пробыть в Швейцарии один или два дня и надеется добиться прогресса по ядерной проблеме и вопросу прекращения огня в Ливане. Представитель МИД Ирана, в свою очередь, подчеркивал, что Тегеран будет требовать от другой стороны выполнения своих обязательств.