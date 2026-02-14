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Жители Литвы массово закупаются в польских магазинах на фоне инфляции

14 февраля 2026 16:58
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Вынужденный гастрономический туризм. Жители Литвы стали спасаться от инфляции в соседней Польше. По сообщению тех же литовских СМИ, люди нашли там товарную золотую жилу. Продукты питания литовцы скупают оптом в приграничных магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Жители Литвы массово закупаются в польских магазинах на фоне инфляции-2

Но больше всего люди охотятся за сливочным маслом. И это неудивительно. С конца января только за одну его пачку жителям балтийской республики надо отдать три с половиной евро. И это при том, что по словам литовских фермерских союзов, в стране большой запас молока. Впрочем, масло далеко не единственный продукт, который становится недоступным даже для работающих литовцев. Что тут говорить про пенсионеров. В список желанных для жителей Литвы покупок попали даже лекарства. 

А началось все с цен на топливо. После Нового года людей на заправках ждал неприятный сюрприз: стоимость бензина и дизельного топлива выросла в среднем до полутора евро за литр. Поэтому литовцам выгоднее заправляться в соседней Польше. По данным экономистов, сейчас Литва является одним из самых дорогих государств ЕС, опережая даже Германию и скандинавские страны. 

# Польша # Экономика

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