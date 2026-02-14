Жители Литвы массово закупаются в польских магазинах на фоне инфляции

Вынужденный гастрономический туризм. Жители Литвы стали спасаться от инфляции в соседней Польше. По сообщению тех же литовских СМИ, люди нашли там товарную золотую жилу. Продукты питания литовцы скупают оптом в приграничных магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но больше всего люди охотятся за сливочным маслом. И это неудивительно. С конца января только за одну его пачку жителям балтийской республики надо отдать три с половиной евро. И это при том, что по словам литовских фермерских союзов, в стране большой запас молока. Впрочем, масло далеко не единственный продукт, который становится недоступным даже для работающих литовцев. Что тут говорить про пенсионеров. В список желанных для жителей Литвы покупок попали даже лекарства.

А началось все с цен на топливо. После Нового года людей на заправках ждал неприятный сюрприз: стоимость бензина и дизельного топлива выросла в среднем до полутора евро за литр. Поэтому литовцам выгоднее заправляться в соседней Польше. По данным экономистов, сейчас Литва является одним из самых дорогих государств ЕС, опережая даже Германию и скандинавские страны.