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Протестующие греческие фермеры заблокировали площадь перед парламентом в Афинах

14 февраля 2026 16:53
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Грецию вновь сотрясают масштабные акции протеста фермеров. Несколько тысяч человек и сотни тракторов заполонили улицы Афин, выступая против роста производственных затрат и жесткой недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие греческие фермеры заблокировали площадь перед парламентом в Афинах-2

Протестующие заблокировали площадь перед парламентом, чтобы донести до правительства свои требования – увеличение финансовой поддержки для снижения себестоимости своей продукции. Многие фермеры до сих пор не получили полной компенсации за прошлогодние потери урожая и скота, а основные требования, включая гарантированные минимальные цены на их продукцию – не были удовлетворены. 

Протестующие греческие фермеры заблокировали площадь перед парламентом в Афинах-4

Георгиос Мулос, фермер (Греция):
Мы останемся здесь столько, сколько потребуется. Мы должны выиграть эту борьбу, власти не дали нам ничего из того, что мы просили.

Протестующие греческие фермеры заблокировали площадь перед парламентом в Афинах-6

Ставрос Кузутцис, фермер (Греция):
К сожалению, скоро начнется летний период обработки почвы, а у нас нет денег на посадку урожая в этом году.

Протестующие греческие фермеры заблокировали площадь перед парламентом в Афинах-8

Как заявили в профсоюзе фермеров, у правительства есть деньги, чтобы помочь фермерам остаться на плаву, но нет политической воли пойти навстречу аграриям, которых фактически заставляют бросить свое производство. 

# Греция # Протесты

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