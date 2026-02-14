Протестующие греческие фермеры заблокировали площадь перед парламентом в Афинах

Грецию вновь сотрясают масштабные акции протеста фермеров. Несколько тысяч человек и сотни тракторов заполонили улицы Афин, выступая против роста производственных затрат и жесткой недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие заблокировали площадь перед парламентом, чтобы донести до правительства свои требования – увеличение финансовой поддержки для снижения себестоимости своей продукции. Многие фермеры до сих пор не получили полной компенсации за прошлогодние потери урожая и скота, а основные требования, включая гарантированные минимальные цены на их продукцию – не были удовлетворены.

Георгиос Мулос, фермер (Греция):

Мы останемся здесь столько, сколько потребуется. Мы должны выиграть эту борьбу, власти не дали нам ничего из того, что мы просили.

Ставрос Кузутцис, фермер (Греция):

К сожалению, скоро начнется летний период обработки почвы, а у нас нет денег на посадку урожая в этом году.