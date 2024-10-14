Военные амбиции европейских политиков вынуждают население отказывать себе во многих потребностях. На фоне затяжного экономического кризиса жители Латвии стали реже ходить в магазины из-за высоких цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономисты считают, что текущий уровень цен в прибалтийской республике заставил латвийцев изменить свои привычки. Готовность потребителей совершать покупки остается слабой. Стоимость услуг продолжает расти. А цены на продукты питания стали значительно дороже, почти вдвое выше, чем пять лет назад. В этих условиях жители стран Балтии вынуждены экономить и сокращать потребление, тогда как многие местные компании увольняют сотрудников, приостанавливают работу и фиксируют спад производства.