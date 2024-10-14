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Норвегия вводит пограничный контроль со странами Западной Европы

14 октября 2024 19:39
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Уровень безопасности в Европе начинает волновать теперь не только простых жителей. Руководство стран ЕС устанавливает специальные ограничения на национальных границах для сдерживания преступности. Так, власти Норвегии вводят пограничный контроль со странами Западной Европы после повышения уровня террористической угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Норвегия вводит пограничный контроль со странами Западной Европы-2

Увеличение опасности обусловлено нарастающим напряжением в ближневосточном регионе, что также может привести к национальной розни в государстве и порче объектов, связанных с Израилем либо арабскими странами.

Напомним, это уже не первый подобный случай для шенгенской зоны. Ранее немецкое правительство ввело контроль на всех своих сухопутных рубежах для снижения потока мигрантов, а также предотвращения террористических атак и сокращения преступности в республике.

# Европейский союз # Норвегия

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