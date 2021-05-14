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​Жители крупнейшего города Колумбии столкнулись с нехваткой бензина и продуктов питания из-за протестов

14 мая 2021 17:30
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Новости Колумбии. В Колумбии через три недели после начала общенациональных антиправительственных протестов жители Кали, третьего по величине города страны, столкнулись с нехваткой бензина и некоторых продуктов питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Жители крупнейшего города Колумбии столкнулись с нехваткой бензина и продуктов питания из-за протестов-1

Этот город был ареной самых жестких столкновений между протестующими и силами безопасности. В течение нескольких недель митингующие перекрывали некоторые из основных подъездных путей к городу, в связи с чем была серьезно нарушена поставка ресурсов. Жители сообщают, что за бензином стоят в очереди до 12 часов.

# Акции протеста # Фотофакт

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