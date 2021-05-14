​Жители крупнейшего города Колумбии столкнулись с нехваткой бензина и продуктов питания из-за протестов

Новости Колумбии. В Колумбии через три недели после начала общенациональных антиправительственных протестов жители Кали, третьего по величине города страны, столкнулись с нехваткой бензина и некоторых продуктов питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот город был ареной самых жестких столкновений между протестующими и силами безопасности. В течение нескольких недель митингующие перекрывали некоторые из основных подъездных путей к городу, в связи с чем была серьезно нарушена поставка ресурсов. Жители сообщают, что за бензином стоят в очереди до 12 часов.