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Жители Испании вынуждены стоять в «голодных очередях»

24 ноября 2022 06:34
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Новости Испании. Голодные очереди в Испании – так местные прозвали столпотворения людей у продовольственных банков. По данным испанского портала, каждое седьмое домохозяйство из-за низкого дохода не может позволить себе необходимые продукты питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жители Испании вынуждены стоять в «голодных очередях»-1

При этом обращения, как правило, поступают от людей с постоянной работой, а, следовательно, и доходом. Просто зарплаты, по словам местных жителей, не соизмеримы с растущей инфляцией и ценами. По данным Национального статистического института, в октябре 2022 года цены на еду в Испании подскочили на 15 % по сравнению с прошлым годом. Это самый большой скачок почти за 30 лет.  

# Кризис в ЕС # Новости Испании # Фотофакт

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