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Совбез ООН проведёт срочное заседание по инициативе Украины

23 ноября 2022 19:24
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Совбез ООН проведет срочное заседание по Украине. Встреча пройдет в полночь по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совбез ООН проведёт срочное заседание по инициативе Украины-1

Инициатором выступил Киев. Ожидается, что участие в заседании примет Владимир Зеленский. Свое выступление он проведет по видеосвязи.

Последнее заседание СБ ООН по Украине прошло 16 ноября. На нем обсуждалась возможная помощь гуманитарных миссий гражданскому населению.

# ООН # Владимир Зеленский # Фотофакт

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