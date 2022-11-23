Совбез ООН проведёт срочное заседание по инициативе Украины

Совбез ООН проведет срочное заседание по Украине. Встреча пройдет в полночь по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатором выступил Киев. Ожидается, что участие в заседании примет Владимир Зеленский. Свое выступление он проведет по видеосвязи.

Последнее заседание СБ ООН по Украине прошло 16 ноября. На нем обсуждалась возможная помощь гуманитарных миссий гражданскому населению.