От 65 до 70 долларов за баррель – страны G7 рассмотрели потолок цен на российскую нефть

Страны «Большой семерки» рассмотрели потолок цен на российскую нефть. Планируется, что ее стоимость будет варьироваться в пределах от 65 до 70 долларов за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страны «Большой семерки» рассмотрели потолок цен на российскую нефть. Планируется, что ее стоимость будет варьироваться в пределах от 65 до 70 долларов за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ограничение цен на топливо – часть антироссийской санкционной политики, которую уже поддержало большинство стран Евросоюза, за исключением Польши и Венгрии. Напомним, ранее Москва заявила, что не будет поставлять нефть странам, вводящим потолок цен.