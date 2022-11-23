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От 65 до 70 долларов за баррель – страны G7 рассмотрели потолок цен на российскую нефть

23 ноября 2022 19:23
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Страны «Большой семерки» рассмотрели потолок цен на российскую нефть. Планируется, что ее стоимость будет варьироваться в пределах от 65 до 70 долларов за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От 65 до 70 долларов за баррель – страны G7 рассмотрели потолок цен на российскую нефть-1

Ограничение цен на топливо – часть антироссийской санкционной политики, которую уже поддержало большинство стран Евросоюза, за исключением Польши и Венгрии. Напомним, ранее Москва заявила, что не будет поставлять нефть странам, вводящим потолок цен.

# Санкции # Фотофакт

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