Жители Греции отказываются от арендных квартир

Новости Греции. В Греции обороты набирает жилищный кризис. Все больше местных отказываются от арендных квартир. В результате люди вынуждены вернуться к родителям или переселиться в общежития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У многих местных жителей около 70 % заработной платы уходит именно на аренду жилья. Причем в крупных городах пустуют тысячи помещений. Но сдавать за копейки хозяева их не хотят, а большие деньги платить готовы немногие. Цены на жилье стремительно растут. Так, за однушку в Афинах придется отдать не менее 500 евро.