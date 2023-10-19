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Жители Греции отказываются от арендных квартир

19 октября 2023 20:11
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Новости Греции. В Греции обороты набирает жилищный кризис. Все больше местных отказываются от арендных квартир. В результате люди вынуждены вернуться к родителям или переселиться в общежития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Греции отказываются от арендных квартир-1

У многих местных жителей около 70 % заработной платы уходит именно на аренду жилья. Причем в крупных городах пустуют тысячи помещений. Но сдавать за копейки хозяева их не хотят, а большие деньги платить готовы немногие. Цены на жилье стремительно растут. Так, за однушку в Афинах придется отдать не менее 500 евро.

# Экономический кризис # Новости Греции # Фотофакт

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