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Среди британцев растёт обеспокоенность по поводу высоких счетов за электроэнергию

19 октября 2023 20:11
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Новости Великобритании. Британцы с опаской встречают новый отопительный сезон. Среди жителей королевства растет обеспокоенность по поводу высоких счетов за электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди британцев растёт обеспокоенность по поводу высоких счетов за электроэнергию-1

Специалисты отмечают, топливный кризис в стране усугубляется с каждой неделей. Зима все ближе, и оплата коммуналки в этом году станет еще большей проблемой, чем в прошлом, отмечают местные. Согласно официальным данным, только за первые шесть месяцев 2023-го почти 8 млн человек в Британии брали деньги в долг для оплаты счетов за электроэнергию.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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