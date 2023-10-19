Среди британцев растёт обеспокоенность по поводу высоких счетов за электроэнергию

Специалисты отмечают, топливный кризис в стране усугубляется с каждой неделей. Зима все ближе, и оплата коммуналки в этом году станет еще большей проблемой, чем в прошлом, отмечают местные. Согласно официальным данным, только за первые шесть месяцев 2023-го почти 8 млн человек в Британии брали деньги в долг для оплаты счетов за электроэнергию.