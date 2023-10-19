Более 30 стран подтвердили своё участие в саммите по сектору Газа в Каире

Более 30 стран подтвердили свое участие в саммите по сектору Газа в Каире. Он пройдет в субботу, 21 октября. А уже завтра, 20 октября, через египетский КПП поступит первая гуманитарная помощь в анклав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.