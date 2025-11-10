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Британская страховая компания назвала наиболее опасные для туристов направления

10 ноября 2025 06:37
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Британская страховая компания провела масштабное исследование, которое определило наиболее опасные для путешественников направления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британская страховая компания назвала наиболее опасные для туристов направления-2

Польша вошла в топ-10 по количеству карманных краж, антилидером стала Италия. Особенно небезопасной признана знаменитая римская достопримечательность – Фонтан ди Треви. В отзывах туристы оставили более 100 тысяч упоминаний о мелких хищениях. Следом идет Франция, где эпицентром преступности стала Эйфелева башня. Замыкает тройку Испания с повышенной активностью карманников в Барселоне и Мадриде.

# Туризм # Криминал # Кража

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