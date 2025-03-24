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Жители Германии вышли на протесты с просьбой остановить милитаризацию Украины и подготовку к войне с Россией

24 марта 2025 16:56
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Завершения украинского конфликта с нетерпением ждет чуть ли не весь мир, а в особенности европейцы. И в этом нет ничего удивительного, ведь за годы противостояния руководство Евросоюза спустило на помощь Киеву миллиарды бюджетных средств.

А ведь, по сути, это налоги граждан ЕС, которые должны были пойти на поддержание сельского хозяйства, здравоохранения, промышленность, образование, социальную и другие сферы, которые сегодня оказались в серьезном минусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня на улицы крупнейших немецких городов вышли протестующие. Люди призывали остановить милитаризацию Украины и подготовку к войне с Россией. Граждане обвиняют Фридриха Мерца в нарушении своих предвыборных обещаний и бесконтрольном финансировании кровопролития. Германия влезает в миллиардные долги, и все это ради Киева.

Напомним, ранее Бундестаг одобрил ослабление «долгового тормоза» для крупнейшего пакета расходов на вооружение Украины. Если раньше сказки о надвигающейся войне с Россией работали, сегодня немцы ясно видят, кто в действительности нагнетает обстановку.

Жители Германии вышли на протесты с просьбой остановить милитаризацию Украины и подготовку к войне с Россией-2

Правительство Германии одобрило выделение новых средств на поставки оружия Украине, причем без каких-либо ограничений. Подобная политика, проводимая Фридрихом Мерцем, ведет к эскалации конфликта и подталкивает нас к войне с Россией. Мы, немцы, должны этому воспрепятствовать! Наша цель – дружба с Москвой и русским народом.

Дрезден, Нюрнберг, Франкфурт, Мюнхен, Кельн – далеко не весь список городов, где прошли демонстрации. Немцы отчаянно призывают своих политиков прекратить военные и политические игры и обратить внимание на бедственное положение собственных граждан. Впрочем, не исключено, что момент уже упущен. Эксперты считают, что, помогая Украине, Европейский союз буквально убил себя и Брюссель уже не спасти.

# Акции протеста # Новости Германии # Международная политика

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