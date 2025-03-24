Завершения украинского конфликта с нетерпением ждет чуть ли не весь мир, а в особенности европейцы. И в этом нет ничего удивительного, ведь за годы противостояния руководство Евросоюза спустило на помощь Киеву миллиарды бюджетных средств.

А ведь, по сути, это налоги граждан ЕС, которые должны были пойти на поддержание сельского хозяйства, здравоохранения, промышленность, образование, социальную и другие сферы, которые сегодня оказались в серьезном минусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня на улицы крупнейших немецких городов вышли протестующие. Люди призывали остановить милитаризацию Украины и подготовку к войне с Россией. Граждане обвиняют Фридриха Мерца в нарушении своих предвыборных обещаний и бесконтрольном финансировании кровопролития. Германия влезает в миллиардные долги, и все это ради Киева.

Напомним, ранее Бундестаг одобрил ослабление «долгового тормоза» для крупнейшего пакета расходов на вооружение Украины. Если раньше сказки о надвигающейся войне с Россией работали, сегодня немцы ясно видят, кто в действительности нагнетает обстановку.