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Жители Гаити устроили погромы, требуя положить конец насилию и преступности в стране

08 августа 2023 09:42
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Новости Гаити. На Гаити демонстрации с требованием положить конец насилию и преступности в стране закончились массовыми беспорядками и погромами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Гаити устроили погромы, требуя положить конец насилию и преступности в стране-1

В столице митингующие жгли машины и покрышки, возводили баррикады, разгромили полицейский участок.

Жители Гаити устроили погромы, требуя положить конец насилию и преступности в стране-4

По их словам, правоохранители коррумпированы и сотрудничают с бандами, которые орудуют на Гаити и фактически контролируют всю страну. По данным ООН, в 2022 году из-за растущей преступности и бедности за границу уехали более 73 тысяч жителей.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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