Жители Гаити устроили погромы, требуя положить конец насилию и преступности в стране

Новости Гаити. На Гаити демонстрации с требованием положить конец насилию и преступности в стране закончились массовыми беспорядками и погромами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их словам, правоохранители коррумпированы и сотрудничают с бандами, которые орудуют на Гаити и фактически контролируют всю страну. По данным ООН, в 2022 году из-за растущей преступности и бедности за границу уехали более 73 тысяч жителей.