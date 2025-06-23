Жители Европы выступают против втягивания ЕС в военный конфликт на Ближнем Востоке

Жители Европы обеспокоены эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и не хотят быть втянутыми в новую войну по вине своих властей. Такие заявления прозвучали на антивоенных протестах, которые состоялись в выходные. Десятки тысяч людей вышли на улицы Лондона и Рима, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты прошли маршем, протестуя из-за возможного участия Великобритании в конфликте на стороне Израиля. Несмотря на заверения правительства о непричастности к ударам по Ирану, переброска британской военной техники на Ближний Восток вызвала серьезные опасения среди населения. В Риме состоялись сразу два крупных шествия против перевооружения Европы. Участники акций, организованных профсоюзами и оппозицией, обвинили власти Италии и ЕС в содействии войнам, а также дестабилизации политической ситуации.