Жители Европы выступают против втягивания ЕС в военный конфликт на Ближнем Востоке

Жители Европы обеспокоены эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и не хотят быть втянутыми в новую войну по вине своих властей. Такие заявления прозвучали на антивоенных протестах, которые состоялись в выходные. Десятки тысяч людей вышли на улицы Лондона и Рима, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.