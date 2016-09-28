Жители деревни Вишнево о Шимоне Пересе: «Он гордился, что он из этой местности родом»

Новости Беларуси. Его называли политическим провидцем и вечным оптимистом, а речи разбирали на цитаты.

Не стало известного политика, экс-президента Израиля Шимона Переса.

Он ушел из жизни на 94 году, не оправившись после перенесенного несколько недель тому назад инсульта. Смерть Шимона Переса – утрата и для Беларуси. Родом из деревни Вишнево Минской области, он никогда не забывал о своих корнях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во многих интервью он говорил: давайте больше мечтать. И одним из самых заветных желаний для Переса был независимый Израиль. О нем политик грезил еще с тридцатых годов, когда переехал в Палестину с родителями, где и увлекся политикой.

После того, как палестинское государство все-таки решили разделить на два, именно Шимон Перес занялся закупками вооружения для местных сил.

Уже через несколько лет они станут национальной армией Израиля. На долгие годы она завязнет в вооруженном конфликте, продолжается который, к слову, до сих пор. Но Перес верил: два враждующих народа перекуют мечи на орала.

Шимон Перес:

Люди в Израиле, да и других странах, говорят, что невозможно достичь мира между арабами и нашей страной. А я думаю, что они ошибаются. Многие из нас до сих пор живут в прошлом, а настало время все изменить.

Помирить заклятых врагов Шимон Перес пытался всегда, даже ценой израильских территорий.

В 1993 он инициировал первый мирный договор с Палестиной.

Как итог – еврейское государство признали и на западном берегу реки Иордан, пусть и немного в других границах. За это политика наградили нобелевской премией мира вместе с Ясиром Арафатом.

Пушки вскоре снова зазвучали на святой земле, но его борьба за независимый Израиль сделала из последнего отца-основателя еврейского государства настоящий символ страны.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Деревня Вишнево, Воложинский район. Именно в этой белорусской деревушке и родился будущий Президент Израиля. Он прожил здесь 11 лет. На этом самом месте стоял его дом Переса. Правда, сохранился только фундамент: во время войны дом сгорел.

Отец – скупщик пиломатериалов, мать – учительница великого и могучего. В их семье всегда звучала русская речь, говорили на иврите, в школе Шимон изучал еще и польский язык.

Много времени мальчишкой он проводил с дедом, раввином.

Тот и привил политическому провидцу любовь к знаниям (он часто читал ему Толстого и Достоевского). А еврейская поэзия и вовсе предначертала Пересу еще и судьбу поэта.

Творить он начал в 9. Автор более 9 книг и многочисленных переводов.

Виктор Петрович:

Перес, семья Пересов. Здесь в Вишнево жило очень много евреев. Горжусь тем, что он, будучи таким человеком знаменитым он приезжал в эту местность, мама помнит.

И он гордился, что он из этой местности, понимаете, родом.

Виктор Петрович тоже родом из этих мест. Родился, правда, в 42. Окончив школу уехал сперва на учебу в Калининград, а затем и вовсе в Литву жить. Теперь вот только изредка приезжает в родное село. Лично с таким земляком мужчине познакомиться не довелось.

А вот Елена Геранимовна может гордиться — ей жал руку сам президент Израиля.

Елена Герасимова, житель деревни Вишнево:

Сабраліся ўсе каля дома ягонага. І тагда ка ўсем, хто стаяў ужо блізка, ён падыходзіў, за руку здароваўся. Ну і мне так пашчасціла – падзяржацца за ягоную руку.

Анастасия Бенедисюк:

Рука какая была у Президента Переса?

Елена Герасимова:

Цёплая такая. Мужская, цёплая.

В Беларусь Перес приезжал дважды.

Вот уникальные кадры, один из его визитов. Он пьет воду из колодца, как когда-то в детстве. Колодец, к слову, редкий атрибут из тех лет. А это уже кадры трехлетней давности: с этой же криницы утоляет жажду его дочь Цвия Вальден – она впервые на родине отца.

Больше 10 лет в этом доме живет другая семья. Которая, к слову, здесь уже стала своего рода гидом в некогда владениях будущего патриарха ближневосточной политики.

За более чем 70 лет своей политической карьеры Перес занимал самые разные посты.

Он возглавлял 11 министерств. Был дважды премьер-министром Израиля. При этом политическая фортуна отрекалась от Переса не раз: участвуя в пяти выборах, его партия проиграла все гонки за места в парламенте. Но это не помешало на рубеже нулевых и десятых уроженцу Вишнево стать президентом Израиля.

Причем он был самым старым главой государства в мире.

Эту должность он покинул два года назад. Но политикой заниматься продолжил.

Его сердце остановилось сегодня утром, в возрасте 93 лет.

Две недели назад он перенес инсульт, оправиться от которого так и не смог. Вместе с родственниками Переса скорбит весь мир: и земляки в Вишнево, рассматривая снимок за снимком на стене местной библиотеки, вспоминая такое крепкое и теплое рукопожатие, и весь еврейский народ, и мировые лидеры, осознавая потерю в политике в целом.