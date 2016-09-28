В Австралии бушует сильный шторм: 4 000 домов без электричества

Новости Австралии. В Австралии бушует сильный шторм. Больше всего от непогоды пострадали жители полуострова Эйр, где почти 4 тысячи домов остались без электричества.

Скорость ветра там достигала 140 километров в час.

Днем аэропорт Аделаиды в течение нескольких часов работал лишь на прием самолетов, но ближе к вечеру его работа оказалась полностью парализованной.

Метеорологи отмечают, что принимая во внимание ветер, молнии и гром, это может быть одной из самых страшных штормовых стихий за последние десятилетия.

Согласно прогнозам, ситуация начнет улучшаться только 29 сентября ближе к полудню, сообщили в программе Новости «24 часа» на сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.