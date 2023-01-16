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Жители Британии раскритиковали планы премьер-министра поставить танки Украине

16 января 2023 08:51
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Новости Великобритании. Жители Британии с критикой обрушились на премьера страны. Читатели местной газеты Daily Mail возмущены планами Сунака поставить танки Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Британии раскритиковали планы премьер-министра поставить танки Украине-1

Бурное обсуждение вопроса началось в Сети. Так, пользователи призвали британского премьера сконцентрироваться на внутренних проблемах, особенно это касается социального сектора. Деньги, которые тратятся королевством на Украину, полезнее вложить в развитие собственной страны, считают британцы. Например, повысить зарплаты медикам и педагогам, которые несколько месяцев требуют этого на многотысячных протестах. Кроме того, жители упрекнули правительство в разжигании конфликта и напомнили о нежелании простых людей принимать в нем участие.

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# Международная политика # Риши Сунак # Новости Великобритании # Фотофакт

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