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Жители Боливии готовы встретить Новый год на баррикадах – в стране не утихают массовые протесты

31 декабря 2022 08:33
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Новости Боливии. Жители Боливии, похоже, готовы встретить Новый год на баррикадах. В стране не утихают массовые протесты против ареста известного оппозиционного лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Боливии готовы встретить Новый год на баррикадах – в стране не утихают массовые протесты-1

В крупнейшем городе Санта-Круз демонстранты устроили погромы и беспорядки. Там основные дороги были заблокированы горящими покрышками, демонстранты сожгли десятки машин. Полицейских, прибывших для наведения порядка, они забросали камнями и петардами. Чтобы разогнать разъяренную толпу, им пришлось применить слезоточивый газ. Оппозиционный лидер Камачо был задержан по обвинению в терроризме. Политик был организатором массовых протестов против переноса переписи населения.

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# Акции протеста # Луис Камачо # Новости Боливии

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