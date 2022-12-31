Жители Боливии готовы встретить Новый год на баррикадах – в стране не утихают массовые протесты

Новости Боливии. Жители Боливии, похоже, готовы встретить Новый год на баррикадах. В стране не утихают массовые протесты против ареста известного оппозиционного лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В крупнейшем городе Санта-Круз демонстранты устроили погромы и беспорядки. Там основные дороги были заблокированы горящими покрышками, демонстранты сожгли десятки машин. Полицейских, прибывших для наведения порядка, они забросали камнями и петардами. Чтобы разогнать разъяренную толпу, им пришлось применить слезоточивый газ. Оппозиционный лидер Камачо был задержан по обвинению в терроризме. Политик был организатором массовых протестов против переноса переписи населения.