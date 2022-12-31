Жители Чехии вынуждены сократить праздничные расходы

Новости Чехии. Новогоднее настроение чехам сильно подпортила экономическая ситуация в стране. Им пришлось внести изменения в привычную праздничную подготовку. Согласно опросу, проведенному финансовой аналитической компанией, жители сильно ужали свои расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, более 30 % людей боятся, что в следующем году они смогут зарабатывать как раньше. 64 % опрошенных признались, что очень обеспокоены тем, что в 2023-м их материальное положение сильно ухудшится, 25 % уверены, что цены в новом году будут расти и дальше. Их опасения разделяют и финансовые аналитики. По их словам, из-за высокой инфляции бюджет многих семей еще больше сократится, поэтому весьма вероятно, что в следующем году им придется использовать сбережения или решать проблему нехватки денег другими способами.